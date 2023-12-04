В россии аномальные снегопады заблокировали работу московских аэропортов
Киев • УНН
Москва столкнулась со значительными задержками и отменами рейсов из-за сильного снегопада, а сибирская республика Саха пережила необычное падение температуры до -50°C на фоне тенденций глобального потепления.
В россии зима началась с аномальных снегопадов в москве и необычно раннего похолодания в районах Сибири. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В москве из-за значительных снегопадов заблокирована работа аэропортов - уже задержали более полусотни рейсов, а некоторые даже отменили. Все взлетно-посадочные полосы покрыты толстым слоем снега.
Кроме того, синоптики предсказывают, что на этой неделе температура в москве опустится до 18 градусов мороза.
Дополнение
Помимо снегопадов в российские столице, метеорологи также удивлены резким похолоданием в некоторых частях Сибири. В частности, в российской республике Сакха температура опустилась до 50 градусов мороза.
Несмотря на то, что этот регион имеет репутацию страны с экстремальным и суровым климатом, такие резкие морозы становятся все более редким явлением, из-за глобального потепления.
Справка
Республика Саха (Якутия) расположена на Дальнем Востоке российской федерации вдоль Северного Ледовитого океана, с населением примерно 1 миллион человек. Обычные зимние средние значения обычно опускаются ниже -35°C (-31°F) в Якутске.
Напомним
Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается к концу воскресенья.
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В россии аномальные снегопады заблокировали работу московских аэропортов
Москва столкнулась со значительными задержками и отменами рейсов из-за сильного снегопада, а сибирская республика Саха пережила необычное падение температуры до -50°C на фоне тенденций глобального потепления.
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