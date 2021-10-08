В России зафиксировали новый антирекорд суточной смертности от коронавируса - 936 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Количество смертей от коронавируса в России выросло за сутки на 936 против 924 днем ранее, до 214 485 случаев и это абсолютный максимум от начала пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Детали
Накануне было зафиксировано 924 умерших, 6 октября — 929. Больше всего пациентов умерли в Москве — 71, в Санкт-Петербурге — 61, в Свердловской области — 46.
В частности, за сутки было выявлено 2 501 случай в Санкт-Петербурге, 1 490 — в Московской области, 657 — в Самарской области.
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве выросло за сутки на 4 595 против 5 404 днем ранее, до 1 668 064 случаев.
За последние сутки в России обнаружили 27 246 случаев заражения коронавирусом.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 717 356 случаев коронавирусной инфекции.
Дополнение
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на пятницу возросло до 236 854 356, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джона Хопкинса.
С начала распространения коронавируса в мире умерли не менее 4 836 281 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.