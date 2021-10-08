В России зафиксировали новый антирекорд суточной смертности от коронавируса - 936 человек

КИЕВ. 8 октября. УНН. Количество смертей от коронавируса в России выросло за сутки на 936 против 924 днем ранее, до 214 485 случаев и это абсолютный максимум от начала пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.