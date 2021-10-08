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У Росії зафіксували новий антирекорд добової смертності від коронавірусу - 936 людей

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кількість смертей від коронавірусу в Росії зросла за добу на 936 проти 924 днем раніше, до 214 485 випадків і це абсолютний максимум від початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі із захворюванням.

Деталі

Напередодні було зафіксовано 924 померлих, 6 жовтня — 929. Найбільше пацієнтів померли в Москві — 71, у Санкт-Петербурзі — 61, в Свердловській області — 46.

Зокрема, за добу було виявлено 2 501 випадок у Санкт-Петербурзі, 1 490 — у Московській області, 657 — у Самарській області.

Кількість інфікованих коронавірусною інфекцією в Москві зросла за добу на 4 595 проти 5 404 днем раніше, до 1 668 064 випадків.

За останню добу в Росії виявили 27 246 випадків зараження коронавірусом.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 717 356 випадків коронавірусної інфекції.

Доповнення

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі станом на п’ятницю зросло до 236 854 356, свідчать дані на сайті американського університету Джонса Хопкінса.

З початку поширення коронавірусу в світі померли не менше 4 836 281 особа.

У число країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19 як і раніше входять США, Індія і Бразилія.

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