У Росії зафіксували новий антирекорд добової смертності від коронавірусу - 936 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кількість смертей від коронавірусу в Росії зросла за добу на 936 проти 924 днем раніше, до 214 485 випадків і це абсолютний максимум від початку пандемії. Про це інформує УНН з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі із захворюванням.
Деталі
Напередодні було зафіксовано 924 померлих, 6 жовтня — 929. Найбільше пацієнтів померли в Москві — 71, у Санкт-Петербурзі — 61, в Свердловській області — 46.
Зокрема, за добу було виявлено 2 501 випадок у Санкт-Петербурзі, 1 490 — у Московській області, 657 — у Самарській області.
Кількість інфікованих коронавірусною інфекцією в Москві зросла за добу на 4 595 проти 5 404 днем раніше, до 1 668 064 випадків.
За останню добу в Росії виявили 27 246 випадків зараження коронавірусом.
Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 717 356 випадків коронавірусної інфекції.
Доповнення
Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі станом на п’ятницю зросло до 236 854 356, свідчать дані на сайті американського університету Джонса Хопкінса.
З початку поширення коронавірусу в світі померли не менше 4 836 281 особа.
У число країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19 як і раніше входять США, Індія і Бразилія.