В России покажут два фильма о войне в Мариуполе

ukru
15 марта, 19:03 • 113513 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161713 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135036 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127744 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111352 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104737 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100938 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133113 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131200 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127758 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 47936 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 43576 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 74057 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 40295 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 34940 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 133113 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132659 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 268211 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297289 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 22136 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108520 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131197 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114243 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131381 просмотра
Актуальное
В России покажут два фильма о войне в Мариуполе

В России покажут два фильма о войне в Мариуполе

Киев • УНН

 • 10138 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В России покажут два фильма о войне в Мариуполе. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на программу фестиваля документального кино "Артдокфест".

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в декабря 2016 года состоится фестиваль документального кино "Артдокфест". Здесь будет показано два фильма о Мариуполе - "Десять секунд" Юлии Гонтарук (Украина, 2016) и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюс (Литва, Германия, Франция, Украина, 2016).

Как рассказала одна из героинь фильма "Мариуполис" Альбина Львутина - она ​​не знает, какая реакция будет у россиян после просмотра фильма с ее участием. Но верит, что публика, которая придет на просмотр фильма в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" воспримет его положительно.

"Люди, которые придут смотреть "Мариуполис" и так знают и понимают, что война в Донбассе происходит между Украиной и Россией. Поэтому я уверена, они примут фильм объективно. Но я бы хотела, чтобы картина "Мариуполис" была и для открытого просмотра по всей России для широкого зрителя. Вот какая у них была бы реакция - здесь я предсказать не могу. Но мне бы хотелось, чтобы россияне увидели: мы обычные люди, а не фашисты, как рассказывают российские СМИ ", - сообщила корреспонденту А.Львутина.

Кстати, многие родственники героини, проживающих в России, с началом Майдана и АТО, прекратили общение с Альбиной Львутиной на почве политических разногласий. По словам героини, картина "Мариуполис" рассказывает о войне и мире. О том, каким стал Мариуполь с началом войны и что он пережил.

Ранее картина "Мариуполис" была показана в Германии на кинофестивале "Берлинале" , в Китае, в Литве и в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы