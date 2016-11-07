В России покажут два фильма о войне в Мариуполе

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в декабря 2016 года состоится фестиваль документального кино "Артдокфест". Здесь будет показано два фильма о Мариуполе - "Десять секунд" Юлии Гонтарук (Украина, 2016) и "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюс (Литва, Германия, Франция, Украина, 2016).

Как рассказала одна из героинь фильма "Мариуполис" Альбина Львутина - она ​​не знает, какая реакция будет у россиян после просмотра фильма с ее участием. Но верит, что публика, которая придет на просмотр фильма в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" воспримет его положительно.

"Люди, которые придут смотреть "Мариуполис" и так знают и понимают, что война в Донбассе происходит между Украиной и Россией. Поэтому я уверена, они примут фильм объективно. Но я бы хотела, чтобы картина "Мариуполис" была и для открытого просмотра по всей России для широкого зрителя. Вот какая у них была бы реакция - здесь я предсказать не могу. Но мне бы хотелось, чтобы россияне увидели: мы обычные люди, а не фашисты, как рассказывают российские СМИ ", - сообщила корреспонденту А.Львутина.

Кстати, многие родственники героини, проживающих в России, с началом Майдана и АТО, прекратили общение с Альбиной Львутиной на почве политических разногласий. По словам героини, картина "Мариуполис" рассказывает о войне и мире. О том, каким стал Мариуполь с началом войны и что он пережил.

Ранее картина "Мариуполис" была показана в Германии на кинофестивале "Берлинале" , в Китае, в Литве и в Украине.