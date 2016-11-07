В Росії покажуть два фільми про війну в Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Росії покажуть два фільми про війну в Маріуполі. Про це кореспондент УНН повидомляє із посиланням на програму фестивалю документального кіно “Артдокфест”.
У Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі в грудні 2016 року відбудеться фестиваль документального кіно “Артдокфест”. Тут буде показано два фільми про Маріуполь — “Десять секунд” Юлії Гонтарук (Україна, 2016) і “Маріуполіс” Мантаса Кведаравічюса (Литва, Німеччина, Франція, Україна, 2016).
Як розповіла одна з героїнь фільму “Маріуполіс” Альбіна Львутіна — вона не знає, яка реакція буде у росіян після перегляду фільму за її участю. Але вірить, що публіка, яка прийде на перегляд фільму в рамках фестивалю документального кіно “Артдокфест” сприйме його позитивно.
“Люди, які прийдуть дивитися „Маріуполіс“ і так знають і розуміють, що війна на Донбасі відбувається між Україною і Росією. Тому я впевнена, вони приймуть фільм об’єктивно. Але я б хотіла, щоб картина „Маріуполіс“ була і для відкритого перегляду по всій Росії для широкого глядача. Ось яка у них була б реакція — тут я передбачити не можу. Але мені б хотілося, щоб росіяни побачили: ми звичайні люди, а не фашисти, як розповідають російські ЗМІ”, — повідомила кореспонденту УНН А.Львутіна.
До речі, багато родичів героїні, які проживають в Росії, з початком Майдану і АТО, припинили спілкування з Альбіною Львутіною на ґрунті політичних розбіжностей. За словами героїні, картина “Маріуполіс” розповідає про війну і мир. Про те, яким став Маріуполь з початком війни і що він пережив.
Раніше картина “Маріуполіс” була показана в Німеччині на кінофестивалі “Берлінале”, в Китаї, в Литві і в Україні.