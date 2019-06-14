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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В работе Instagram произошел сбой

Киев • УНН

 • 11430 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран мира,. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.

В работе Instagram произошел сбой

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 14:33 по времени Восточного побережья США (21:33 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США. С неполадками также столкнулись во Франции, Великобритании, Дании, Германии и других европейских странах, а также в Бразилии и Австралии.

В Украине проблемы наблюдались, в основном, в Киеве.

Большая часть пользователей не могут обновить ленту новостей (около 79%), 10% не могут зайти в приложение, и еще 9% испытывают трудности при просмотре сайта Instagram.

Напомним, мать Илона Маска похвасталась в Instagram своим костюмом от украинского бренда.

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