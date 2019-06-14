В работе Instagram произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран мира,. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис Downdetector.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 14:33 по времени Восточного побережья США (21:33 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США. С неполадками также столкнулись во Франции, Великобритании, Дании, Германии и других европейских странах, а также в Бразилии и Австралии.
В Украине проблемы наблюдались, в основном, в Киеве.
Большая часть пользователей не могут обновить ленту новостей (около 79%), 10% не могут зайти в приложение, и еще 9% испытывают трудности при просмотре сайта Instagram.
Напомним, мать Илона Маска похвасталась в Instagram своим костюмом от украинского бренда.