В роботі Instagram стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Проблеми в роботі соціальної мережі Instagram спостерігаються в ніч на п'ятницю в низці країн світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сервіс Downdetector.
"Проблеми в роботі Instagram спостерігаються з 14:33 за часом Східного узбережжя США (21:33 за київським часом)", - йдеться в повідомленні.
Найбільше на збої в роботі соціальної мережі скаржаться користувачі в США. З неполадками також зіткнулися у Франції, Великобританії, Данії, Німеччини та інших європейських країнах, а також в Бразилії і Австралії.
В Україні проблеми спостерігалися переважно у Києві.
Велика частина користувачів не можуть оновити стрічку новин (близько 79%), 10% не можуть зайти в додаток, і ще 9% відчувають труднощі при перегляді сайту Instagram.
Нагадаємо, мати Ілона Маска похвалилась у Instagram своїм костюмом від українського бренду.