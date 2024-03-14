В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота

В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту упал после испытаний неисправности двигателя. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В магаданской области рф вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту потерпел крушение, что привело к гибели одного человека и получению тяжелых травм двумя другими.

Инцидент случился в северо-евенском районе после того, как двигатель потерпел неисправность, вызванную снежным зарядом.

На борту находились 17 рабочих и три члена экипажа, которые летели с месторождения золота "сопка кварцова" к омсукчану.

В спасательную операцию привлечены два вертолета и наземная техника, но ухудшение погодных условий затрудняет эвакуацию пострадавших.

Добавим

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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