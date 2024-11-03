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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 1268 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 132776 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф подростки помочились на плакат "Родина-мать зовет": что им грозит

Киев  •  УНН

13:24 • 1724 просмотра

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Пятерых подростков задержали за осквернение плаката "Родина-мать зовет" возле пункта сбора гумпомощи. Их и их родителей привлекли к административной ответственности.

В Мордовии, субъект рф, задержали пятерых подростков за то, что они помочились на плакат "Родина-мать зовет", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Фотография юношей, справивших нужду на пункте сбора гумпомощи "Своих не бросаем", была опубликована в саранских пабликах в октябре. 1 ноября глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что подростков привлекли к административной ответственности по статье о хулиганстве, а родителей - по статье о невыполнении родительских обязанностей.

Добавим

В конце октября в Орле задержали треш-стримера Голубку (настоящее имя - Вера Егоренкова). Против нее возбудили дело по части 4 статьи 354.1 УК рф (осквернение символов воинской славы рф) за плевок в изображение монумента "Родина-мать", который женщина совершила на своем стриме.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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