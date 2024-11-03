В рф подростки помочились на плакат "Родина-мать зовет": что им грозит

В Мордовии, субъект рф, задержали пятерых подростков за то, что они помочились на плакат "Родина-мать зовет", передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Фотография юношей, справивших нужду на пункте сбора гумпомощи "Своих не бросаем", была опубликована в саранских пабликах в октябре. 1 ноября глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что подростков привлекли к административной ответственности по статье о хулиганстве, а родителей - по статье о невыполнении родительских обязанностей.

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В конце октября в Орле задержали треш-стримера Голубку (настоящее имя - Вера Егоренкова). Против нее возбудили дело по части 4 статьи 354.1 УК рф (осквернение символов воинской славы рф) за плевок в изображение монумента "Родина-мать", который женщина совершила на своем стриме.