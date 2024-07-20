В рф на Волге столкнулись теплоход и моторная лодка, пострадали 5 человек, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.

Детали

Авария произошла в Красноглинском районе Самарской области, недалеко от базы отдыха "Чайка". На фарватере теплоход "Валдай", на котором плыли 45 пассажиров и 3 члена экипажа, влетел в моторку.

В катере было пятеро взрослых - они пострадали. Им понадобилась госпитализация.