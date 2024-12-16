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В рф хотят вернуть продуктовые талоны времен СССР по всей стране

В рф хотят вернуть продуктовые талоны времен СССР по всей стране

Киев  •  УНН

 • 1315 просмотра

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В госдуме рф поддержали идею введения продуктовых карточек для социально незащищенных слоев населения. Инициативу планируют запустить с 2025 года, начиная с калининградской области.

Председатель комитета госдумы по финансовому рынку анатолий аксаков поддержал идею возвращения продуктовых талонов, как в СССР. Ранее такие меры анонсировал губернатор калининградской области алексей безпрозванных. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН

Детали

По мнению аксакова, "инициатива имеет здравую основу" и ее нужно распространить на всю россию: так "люди, испытывающие нужду", будут "при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов и товаров, которые необходимы для жизни".

"Такая практика была бы полезной для поддержки социально незащищенных категорий населения", - сказал депутат, отметив, что государство могло бы платить субсидии регионам и поставщикам продуктов, компенсируя „хотя бы часть затрат" на такую помощь. При этом аксаков не уточнил, каким может быть месячный лимит по такому талону.

Ранее губернатор калининградской области говорил, что карточки на еду в регионе начнут действовать с 2025 года. В первую очередь их будут раздавать пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. Также в список получателей, скорее всего, войдут многодетные семьи и другие "незащищенные категории граждан". 

Дополнение 

По данным минэкономразвития рф на 9 декабря, годовая инфляция в россии достигла 9,2% - самого высокого уровня с февраля 2023 года. Альтернативные метрики, впрочем, показывают цифры существенно выше. По данным "Ромира", который оценивает рост цен по реальным покупкам и чекам российских домохозяйств, только за январь-сентябрь текущего года инфляция товаров повседневного потребления составила 13,7%. Особенно сильно подорожали продукты. 

Ранее в ряде российских регионов власти уже пытались ввести продуктовые талоны. В 2023 году в таких городах амурской области, как вольный и циолковский, выдавали карточки с лимитом 2000 рублей на человека при условии уровня дохода ниже прожиточного минимума. Запускали эксперимент электронных продуктовых сертификатов в 2023 году и в ямало-ненецком автономном округе. А недавно на Камчатке ввели карточки на рыбу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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