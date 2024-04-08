В рф горел ракетный корабль "серпухов": источники сообщили, что это операция ГУР

В калининградской области произошел пожар на российском ракетном корабле "серпухов". Это операция Главного управления разведки министерства обороны Украины. Корабль надолго выведен из строя. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Как сообщил источник, в калининградской области произошел пожар на российском ракетном корабле "серпухов".

"Операция ГУР, корабль надолго выведен из строя", - сказал источник.

Напомним

В конце марта представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал о поражении корабля "иван хурс" и захваченного оккупантами в Украине в 2014 году БДК "константин ольшанский".