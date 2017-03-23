В результате взрыва в Донецкой области погиб мужчина

"В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле села Иванивка произошел взрыв, в результате которого ранен неизвестный мужчина. От полученных травм раненый скончался на месте", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о происшествии поступило около 18:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, природу взрыва, возможных свидетелей и другие обстоятельства происшествия.

Напомним, 21 марта Орджоникидзевский районный суд Запорожья отпустил из-под ареста трех задержанных по взрыву на комбинате "Запорожкокс".