В результате взрыва в Донецкой области погиб мужчина
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате взрыва возле села Ивановка в Донецкой области погиб мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Донецкой области.
"В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле села Иванивка произошел взрыв, в результате которого ранен неизвестный мужчина. От полученных травм раненый скончался на месте", - отметили в пресс-службе.
Сообщение о происшествии поступило около 18:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции.
Правоохранители устанавливают личность погибшего, природу взрыва, возможных свидетелей и другие обстоятельства происшествия.
Напомним, 21 марта Орджоникидзевский районный суд Запорожья отпустил из-под ареста трех задержанных по взрыву на комбинате "Запорожкокс".