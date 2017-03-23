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В результаті вибуху на Донеччині загинув чоловік

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 березня. УНН. В результаті вибуху біля села Іванівка на Донеччині загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької області.

“До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля села Іванівка стався вибух, в результаті якого поранений невідомий чоловік. Від отриманих травм поранений помер на місці”, — зазначили у прес-службі.

Повідомлення про подію надійшло близько 18:30. На місці події працює слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, природу вибуху, можливих свідків та інші обставини події.

Нагадаємо, 21 березня Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя відпустив з-під арешту трьох затриманих по вибуху на комбінаті “Запоріжкокс”.

Українські Національні Новини

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