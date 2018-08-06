В результате наводнения в Алжире погибли пять человек

Согласно поступившей информации, продолжительные ливни в пограничном районе между провинцией Таманрассет и Мали привели к наводнениям и сходу селевых потоков, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое детей, еще один пропал без вести. Спасатели ведут активные поиски пропавшего ребенка.

Кроме того, в воскресенье внедорожник оказался полностью заблокирован водой, трех человек из машины удалось спасти.

Министерство внутренних дел Алжира вместе с другими министерствами создало специальный комитет для реагирования на ситуацию, оперативно направив персонал в южные районы Алжира для оценки положения в пострадавших районах.

В южных пустынных районах Алжира в последнее время наблюдается аномальная погода. В третьей декаде июля температура несколько дней подряд держалась выше 50 градусов по Цельсию, а в начале августа начались ливни, сопровождающиеся сходом селей.



Напомним, в Таиланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций.



Напомним, наводнение в штате Ассам на в северо-востоке Индии затронуло около 60 тыс. человек.