В результате наводнения в Алжире погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Наводнения и селевые потоки в южной алжирской провинции Таманрассет в пустыне Сахара в выходные унесли жизни пяти человек, один пропал без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Согласно поступившей информации, продолжительные ливни в пограничном районе между провинцией Таманрассет и Мали привели к наводнениям и сходу селевых потоков, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое детей, еще один пропал без вести. Спасатели ведут активные поиски пропавшего ребенка.
Кроме того, в воскресенье внедорожник оказался полностью заблокирован водой, трех человек из машины удалось спасти.
Министерство внутренних дел Алжира вместе с другими министерствами создало специальный комитет для реагирования на ситуацию, оперативно направив персонал в южные районы Алжира для оценки положения в пострадавших районах.
В южных пустынных районах Алжира в последнее время наблюдается аномальная погода. В третьей декаде июля температура несколько дней подряд держалась выше 50 градусов по Цельсию, а в начале августа начались ливни, сопровождающиеся сходом селей.
Напомним, в Таиланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций.
Напомним, наводнение в штате Ассам на в северо-востоке Индии затронуло около 60 тыс. человек.