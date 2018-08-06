В результаті повені в Алжирі загинули п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Повені і селеві потоки в південній алжирської провінції Таманрассет в пустелі Сахара в вихідні забрали життя п'яти осіб, одна людина зникла безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Відповідно до інформації, тривалі зливи в прикордонному районі між провінцією Таманрассет і Малі призвели до повеней і сходу селевих потоків, в результаті чого загинули п'ять осіб, в тому числі двоє дітей, ще одна людина зникла безвісти. Рятувальники ведуть активні пошуки зниклої дитини.
Крім того, в неділю позашляховик виявився повністю заблокований водою, трьох осіб з машини вдалося врятувати.
Міністерство внутрішніх справ Алжиру разом з іншими міністерствами створило спеціальний комітет для реагування на ситуацію, оперативно надіславши персонал в південні райони Алжиру для оцінки положення в постраждалих районах.
У південних пустельних районах Алжиру останнім часом спостерігається аномальна погода. У третій декаді липня температура кілька днів поспіль трималася вище 50 градусів за Цельсієм, а на початку серпня почалися зливи, що супроводжуються сходом селів.
Нагадаємо, в Таїланді через сильні дощі затопило 9 провінцій.
Нагадаємо, повінь в штаті Ассам на в північному сході Індії торкнулося близько 60 тис. чоловік.