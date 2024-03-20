В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  101458 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  118603 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  123829 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  124166 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124276 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  219125 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142686 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134540 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132613 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192029 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  219125 просмотра
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  197335 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  340104 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  354374 просмотра

В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

75-летняя женщина получила ранения во время обстрела российскими войсками города Берислав Херсонской области 19 марта.

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В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Польские фермеры заблокировали движение автобусов на пограничном пункте пропуска "Медика-Шегини", пропуская только один автобус каждые два часа.

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Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини"

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева.

политика •   •  95176 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Глава МИД Украины на следующей неделе посетит Индию - Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой "мирного плана" Украины и оценить экономические, культурные и технологические связи между двумя странами.

Война •   •  16757 просмотра
Глава МИД Украины на следующей неделе посетит Индию - Reuters

Умеров обсудил оборонные потребности Украины с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел многочасовые переговоры с Министром обороны США Ллойдом Остином, во время которых подробно обсудил оборонные потребности и планирование Украины.

Война •   •  15326 просмотра
Умеров обсудил оборонные потребности Украины с главой Пентагона

Прокуратура сообщила о подозрении российскому офицеру, который расстреливал гражданские авто в Гостомеле

офицер российской нацгвардии подозревается в том, что, выполняя приказ убивать гражданских лиц, стрелял по автомобилям в Гостомеле, убив 11 и ранив 15 гражданских лиц.

Криминал и ЧП •   •  13050 просмотра
Прокуратура сообщила о подозрении российскому офицеру, который расстреливал гражданские авто в Гостомеле

В британской разведке рассказали, как россияне маскируют свои корабли и самолеты

россияне начали активнее маскировать свои корабли в Черном море и самолеты на авиабазах, но британская разведка считает, что эти методы вряд ли существенно уменьшат их потери в войне против Украины.

Война •   •  22809 просмотра
В британской разведке рассказали, как россияне маскируют свои корабли и самолеты

Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

В январе 2024 года украинские банки выдали 676 ипотечных кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен, большинство из которых были предоставлены по программе доступного жилья "Доступное жилье" и сосредоточены в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.

Общество •   •  21530 просмотра
Более 670 ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд гривен выдали банки Украины в январе

Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

В ЕС предлагают использовать поступления от замороженных российских активов в Европе, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для поддержки борьбы Украины с Россией через Европейский фонд мира и бюджет ЕС.

Война •   •  22350 просмотра
Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

В поезде "Варшава-Киев" произошел конфликт между нардепом и иностранцем: в полиции рассказали детали

В поезде Варшава-Киев произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем, в результате которого иностранец выбил из рук депутата телефон, что привело к составлению административного протокола на нарушителя за мелкое хулиганство.

политика •   •  20622 просмотра
В поезде "Варшава-Киев" произошел конфликт между нардепом и иностранцем: в полиции рассказали детали