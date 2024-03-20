В результате вчерашнего удара по Бериславу ранена 75-летняя женщина

Вчера, 19 марта, оккупационные войска рф атаковали Берислав, в результате чего ранения получила 75-летняя женщина. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Херсонской ОГА.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел вчера, но о пострадавшей сообщили только в среду.

Оккупационные войска обстреляли город в обед (19 марта - ред.), в результате этого получила ранения 75-летняя местная жительница - резюмировали в ОВА.

Пострадавшую доставили в больницу со взрывной травмой и контузией. Медики оказывают ей медицинскую помощь.

Вражеские обстрелы унесли жизнь человека, 5 ранены, попали по припортовой инфраструктуре в Херсонской области

Напомним,

В Херсонской области 82-летний мужчина пострадал от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника, получив взрывную травму и ранение предплечья.