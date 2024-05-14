В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  102837 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  104997 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  133176 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  136137 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129362 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174696 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210174 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214949 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206017 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159899 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  271790 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  315876 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

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9 мая 2024, 10:03  •  333734 просмотра

В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр

Девять человек получили легкие ранения в результате российских ударов по Харькову, в том числе попадание в жилой дом.

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В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр

Удары по Харькову: россияне попали в 10-й этаж многоэтажки и в гаражи рядом

Российские снаряды попали в 10-й этаж 12-этажного жилого дома и прилегающие гаражи в Харькове, вызвав пожары, но о жертвах пока не сообщается.

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Удары по Харькову: россияне попали в 10-й этаж многоэтажки и в гаражи рядом

В москве таксист после ссоры выстрелил в генерал-майора в отставке

Водитель такси выстрелил в ногу российскому генерал-майору в отставке из травматического оружия после ссоры.

Новости Мира •   •  6860 просмотра
В москве таксист после ссоры выстрелил в генерал-майора в отставке

В Тбилиси возле здания парламента начались задержания. МВД Грузии заявляет, что акция якобы "приобрела насильственный характер"

Задержания начались возле здания грузинского парламента после того, как группа протестующих сломала ограждение, а Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция приобрела насильственный характер.

Новости Мира •   •  6623 просмотра
В Тбилиси возле здания парламента начались задержания. МВД Грузии заявляет, что акция якобы "приобрела насильственный характер"

россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

россия активизировала усилия по дискредитации мирной формулы Украины, угрожая военной эскалацией и отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум", если Запад вмешается на поле боя.

Война •   •  8314 просмотра
россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин

Ситуация на восточном фронте остается обостренной, бои продолжаются на Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях. На одних направлениях враг имеет частичный успех, на других ВСУ вытесняют противника.

Война •   •  6701 просмотра
Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин

Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолом перспективы заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

политика •   •  6519 просмотра
Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций

Российская пропаганда начала дезинформационные кампании, преувеличивая успешное наступление в Харьковской области, чтобы посеять панику, демотивировать гражданское население и военных, а также ввести в заблуждение относительно успехов российской армии.

Война •   •  8502 просмотра
россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций

россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре

Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. Известно об ударе по жилой высотке в центре города.

Война •   •  8274 просмотра
россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре

После принятия закона об иноагентах парламент Грузии ввел "красный уровень"

Парламент Грузии ввел "красный уровень" безопасности, требуя от всех депутатов и сотрудников, кроме основного персонала, покинуть здание, после принятия противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов.

Новости Мира •   •  7112 просмотра
После принятия закона об иноагентах парламент Грузии ввел "красный уровень"