В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр

В результате ударов рф по Харькову известно о 9 пострадавших. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Общее количество пострадавших на сейчас девять", - сообщил Терехов.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, все пострадавшие легкие, острая реакция на стресс.

Ранее

Сегодня, 14 мая, во время ряда ударов по Харькову россияне попали в 10-й этаж 12-ти этажного дома в центре города. Сейчас осуществляется поквартирный обход. Кроме того, россияне попали по гаражам на территории жилого дома, возникли пожары.

Взрывы в Харькове: оккупанты ударили по району жилой застройки