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У результаті ударів рф по Харкову постраждали 9 осіб - мер

У результаті ударів рф по Харкову постраждали 9 осіб - мер

Київ • УНН

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Дев'ять осіб отримали легкі поранення внаслідок російських ударів по Харкову, в тому числі влучання в житловий будинок.

У результаті ударів рф по Харкову відомо про 9 постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"Загальна кількість постраждалих на зараз девʼятеро", - повідомив Терехов.

Як повдіомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, усі постраждалі легкі, гостра реакція на стрес.

Раніше

Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.

Вибухи у Харкові: окупанти вдарили по району житлової забудови14.05.24, 16:24 • 15702 перегляди

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