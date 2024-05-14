У результаті ударів рф по Харкову постраждали 9 осіб - мер
Київ • УНН
Дев'ять осіб отримали легкі поранення внаслідок російських ударів по Харкову, в тому числі влучання в житловий будинок.
У результаті ударів рф по Харкову відомо про 9 постраждалих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Загальна кількість постраждалих на зараз девʼятеро", - повідомив Терехов.
Як повдіомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, усі постраждалі легкі, гостра реакція на стрес.
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Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.
Вибухи у Харкові: окупанти вдарили по району житлової забудови14.05.24, 16:24 • 15702 перегляди