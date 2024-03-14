В результате массированной атаки на Харьковщине есть перебои с ТВ и радиосигналом - ОВА

В Харьковской области в результате вражеского удара по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области есть перебои с теле- и радиосигналом. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Этой ночью оккупанты нанесли целенаправленные массированные удары вражескими беспилотниками по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской области. По состоянию на сейчас есть перебои с ТВ и радиосигналом в нескольких районах - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, часть объектов уже восстановили.

Синегубов указал, что все службы связи работают над восстановлением и пытаются возобновить работу объектов в самые быстрые сроки.

Не исключаем, что оккупанты будут наносить повторные удары. Должны быть готовы к оперативному реагированию - добавил председатель ОВА.

Ранее УНН сообщал, что армия рф в ночь на 14 марта нанесла массированную атаку БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.