В Резерв+ вернули оформление отсрочек по инвалидности
Киев • УНН
В приложении Резерв+ снова доступны сервисы подтверждения данных об инвалидности. Можно подать заявление на отсрочку и обновить данные онлайн.
В приложении Резерв+ снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные системы. Об этом сообщает Министерство обороны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что теперь в приложении можно:
- подать заявление на отсрочку по основанию инвалидности;
- обновить данные об инвалидности онлайн.
Также операторы ТЦК и СП снова могут проверять соответствующие данные
Указывается, что временное приостановление работы сервисов было необходимо, чтобы предотвратить ошибки в обработке заявлений из-за некорректных ответов реестров социальной сферы.
Напомним
Юноши 2009 года рождения должны встать на воинский учет до 31 июля. Сделать это можно через приложение Резерв+, а с 1 августа - только при личном посещении ТЦК и СП.
Научные сотрудники теперь могут получить отсрочку через Резерв+26.05.26, 13:59 • 3587 просмотров