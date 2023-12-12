В работе Киевстар произошел масштабный сбой: массовая потеря связи и интернета

Австралия вдвое сократит прием мигрантов до 2025 года и ужесточит визовые правила

Австралия планирует сократить ежегодный прием иммигрантов до 250 000 к 2025 году и ужесточить визовые правила для студентов и низкоквалифицированных работников на фоне жилищного и инфраструктурного дефицита.