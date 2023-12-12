В работе Киевстар произошел масштабный сбой: массовая потеря связи и интернета
Киев • УНН
Абоненты "Киевстар" столкнулись с масштабным отключением связи и интернета, официальный сайт компании также не работает. Компания пока что не комментирует ситуацию.
Абоненты Киевстар сообщают о масштабном сбое в работе оператора. Люди отмечают, что нет ни связи, ни Интернета. Официальный сайт Киевстар также не работает, передает УНН.
Детали
В сети пользователи оставляют такие сообщения:
- "Что за масштабный сбой? Почему не работает связь?",
- "Сумы. Ни домашний ни мобильный интернет не работает. Сайт также",
- "Киев Академгородок, нет связи и интернет",
- "Бровары - нет, не работает ваш сайт",
При попытке дозвониться абоненты слышат ответ "мобильная сеть недоступна".
В компании не предоставили комментариев относительно сбоя и не назвали причины.
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В работе Киевстар произошел масштабный сбой: массовая потеря связи и интернета
Абоненты "Киевстар" столкнулись с масштабным отключением связи и интернета, официальный сайт компании также не работает. Компания пока что не комментирует ситуацию.
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