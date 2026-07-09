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В пяти областях Украины 10 июля ожидаются значительные дожди и грозы - ГСЧС

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Ночью 10 июля значительные дожди с грозами прогнозируют в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. Объявлен желтый уровень опасности из-за возможного града и шквалов.

В пяти областях Украины 10 июля ожидаются значительные дожди и грозы - ГСЧС

Ночью 10 июля в 5 областях Украины ожидаются значительные дожди и грозы. Осадки прогнозируют в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В восточных областях также пройдут значительные дожди с грозами, а в отдельных районах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта

- говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Граждан призвали быть осторожными в этот период.

В Украину идут сильные дожди с градом, в ряде областей объявлен желтый уровень опасности08.07.26, 15:23 • 3766 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПогода и окружающая среда