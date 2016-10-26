В.Путин прибыл в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым для участия в форуме Общероссийского народного фронта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В.Путин принимает участие в пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского народного фронта "Форум действий. Крым".
Как сообщал УНН, 19 августа президент РФ Владимир Путин прилетел в оккупированный Крым, где провел совещание с членами Совета безопасности России.