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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В последние месяцы армия рф впервые столкнулась с кадровым недобором - Буданов

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:31  •  11531 просмотра

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Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что проблемы с мобилизацией в россии начались 3 месяца назад. Несмотря на значительные денежные стимулы, поток добровольцев катастрофически уменьшается, и зафиксировано почти 10% недобора.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что проблемы у россии с мобилизационным ресурсом начались около трех месяцев назад, несмотря на значительные денежные стимулы, которые предлагались россиянам, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

С мобилизацией в россии не все так просто. Проблемы с человеческим ресурсом у рф начались около трех месяцев назад. Этот момент не всем известен. До этого в россии с мобилизацией не было никаких проблем

- говорит Буданов.

Он отметил, что в начале войны противник объявил частичную мобилизацию и пытался поощрять людей значительными денежными суммами, но этого оказалось недостаточно для пополнения армии. Многие другие лица пошли воевать как добровольцы или были переведены со срочной службы на контрактные условия.

"Подумайте, почему враг постоянно повышает уровень единовременной денежной выплаты за подписание контракта? Суммы дошли, в зависимости от региона, уже до 2 млн российских рублей. Это огромные деньги для россии. Ответ очевиден - поток добровольцев катастрофически уменьшается. И в последние месяцы армия рф впервые столкнулась с кадровым недобором. У россии есть план по мобилизации, и согласно ему зафиксировано почти 10% недобора", - говорит глава ГУР.

По его словам, сейчас минобороны рф пытается исправить положение. Враг понимает - если продолжится затяжная война, то не позднее чем летом 2025 года россия столкнется с дилеммой: либо останавливать это все, либо объявлять повторную масштабную мобилизацию. Тянуть враг будет до последнего, потому что по мнению руководства рф, масштабная мобилизация может серьезно пошатнуть политическую ситуацию.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что россияне провели массовую облаву на крымчан с целью насильственной мобилизации их в российские вооружённые силы во время мусульманского праздника Ураза-Байрам, что противоречит всем морально-этическим нормам.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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