В Польше зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет наблюдений
Киев • УНН
В городе Слубице температура воздуха достигла 40,5°C, что превысило предыдущий рекорд 1921 года. Данные еще ожидают официального подтверждения.
В польском городе Слубице зафиксировали температуру воздуха 40,5°C, что стало новым абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений в стране. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН .
Детали
По словам представительницы Института метеорологии и водного хозяйства Польши Агнешки Прасек, сейчас речь идет об оперативных телеметрических данных, которые еще ожидают официального подтверждения.
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Второй самой жаркой точкой страны в воскресенье стал Торунь, где температура достигла 40,3°C. Этот показатель также должен быть подтвержден синоптиками.
Предыдущий абсолютный температурный рекорд на территории современной Польши был установлен 29 июля 1921 года в Прушкуве близ Ополе, когда столбики термометров показали 40,2°C. До этого самая высокая температура в XXI веке составляла 39,5°C и была зафиксирована в Слубице в июле 1994 года.
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