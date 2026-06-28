Во Франции из-за рекордной жары зафиксировано около 1000 дополнительных смертей

Во Франции во время рекордной волны жары зафиксировали около 1000 дополнительных смертей по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Агентство общественного здоровья Франции.

Детали

По информации ведомства, с 24 июня в стране начали фиксировать заметный рост смертности на фоне экстремальных температур. Данные пока являются предварительными и касаются избыточной смертности от всех причин.

В частности, 24 июня во Франции умерло более 1200 человек, а 25 и 26 июня - более 1400. Для сравнения, в апреле-мае этот показатель составлял примерно 900-1000 смертей в день.

В ведомстве подчеркивают, что речь идет о предварительных и еще не консолидированных данных. Оперативная система мониторинга охватывает не всю смертность в стране, в частности не полностью учитывает случаи смерти дома. Из-за этого окончательные показатели могут быть выше.

Наибольший рост смертности зафиксировали в регионах, которые находились под красным уровнем предупреждения из-за жары. Среди них - Иль-де-Франс, Новая Аквитания, Бретань, Центр - Долина Луары, Нормандия и Пеи-де-ла-Луар.

Рост смертности затронул все возрастные группы, однако наиболее уязвимыми оказались пожилые люди: 85% умерших были в возрасте старше 65 лет.

Отдельно во Франции обратили внимание на резкое увеличение количества смертей дома. С 24 июня этот показатель вырос примерно на 40%, особенно в регионе Иль-де-Франс.

Контекст

По данным Météo-France, 24 и 25 июня стали самыми жаркими днями во Франции с 1947 года по национальному температурному индикатору. Среднесуточный показатель температуры впервые достиг 30°C.

Эти значения превысили предыдущий рекорд в 29,4°C, зафиксированный 25 июля 2019 года и 5 августа 2003 года.

Французские метеорологи назвали нынешнюю волну жары исключительной по интенсивности и раннему началу. Ее сравнивают с августом 2003 года, когда из-за аномальной жары во Франции было зафиксировано около 14 800 дополнительных смертей.

На фоне жары во Франции также выросло количество обращений за неотложной медицинской помощью из-за тепловых ударов, обезвоживания и других состояний, связанных с высокими температурами.

По данным международных агентств, волна жары затронула не только Францию, но и другие страны Европы, в частности Германию, Италию и Польшу. В ряде стран фиксировали температурные рекорды, перебои в работе транспорта и рост нагрузки на систему здравоохранения.

Специалисты связывают усиление волн жары в Европе с изменениями климата и подчеркивают, что такие явления все чаще будут представлять серьезный риск для здоровья населения, особенно для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто живет один.

Напомним

Несмотря на постепенное ослабление жары, 35 департаментов Франции остаются под высшим, красным уровнем погодной опасности. Медики сообщают о резком росте нагрузки на больницы и службы экстренной помощи.