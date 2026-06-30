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В Подмосковье, Туле, Новороссийске и оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

В ночь на 30 июня в нескольких регионах России и оккупированном Крыму раздавались взрывы и работала ПВО. В Крыму зафиксировали пожар возле железнодорожной станции, а в Новороссийске атаковали морской порт.

В Подмосковье, Туле, Новороссийске и оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы

В ночь на 30 июня в нескольких регионах России и на временно оккупированной территории Крыма сообщали о взрывах, работе противовоздушной обороны и пожарах после атак беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По информации канала, взрывы и работу ПВО фиксировали в Туле и Московской области. Также были опубликованы видео, на которых, как утверждается, зафиксирован пролет беспилотников в Подмосковье и работа российской противовоздушной обороны.

Кроме того, Exilenova+ сообщил о пожаре во временно оккупированном Мелитополе после атаки.

В Крыму зафиксировали пожар возле железнодорожной станции

По данным Exilenova+, система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала возгорание на тяговой подстанции возле железнодорожной станции "Почтовая" во временно оккупированном Крыму.

Также сообщается, что ночью атака беспилотников произошла в районе морского порта Новороссийска. Местные жители сообщали о взрывах и работе средств противовоздушной обороны.

Официальной информации российских властей о последствиях атак, а также подтверждения приведенных сообщений на момент публикации не было.

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Степан Гафтко

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