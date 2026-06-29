Поражены три моста, склад МТО и пункты управления войск РФ - Генштаб

28 июня и в ночь на 29 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника. Об этом сообщил 29 июня Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Так, поражен автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста на Луганщине. Эти объекты противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Результаты поражения уточняются - говорится в сообщении.

Кроме того, поражен склад материально-технических средств оккупантов в районе Новосветловки Луганской области.

Также поражены три пункта управления БПЛА противника в районах Гуляйполя Запорожской области, Тёткино Курской области (рф) и Бахмута на Донетчине, а также пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы захватчиков в районе Великой Новосёлки Донецкой области.

Кроме того, по результатам дополнительного анализа данных, подтверждено поражение двух объектов противника в районе н.п. Миняево Московской области рф, которые обеспечивали военную связь. На территориях объектов 26 июня уничтожено одно здание. Ещё одно здание получило значительные повреждения с его частичным разрушением.

"Силы обороны Украины и впредь будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует!", — пообещали в Генштабе ВСУ.