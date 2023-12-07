Более 350 россиян, которые недавно получивших российский паспорт, отправили в армию после рейдов в Подмосковье. По этому поводу сокрушается череда росСМИ, передаёт УНН.

За один из рейд около 20 человек поставили на воинский учет; после медкомиссии мужчин, подходящих по возрасту и здоровью, направят в армию, писала "Фонтанка". За ноябрь в России произошли 73 облавы на мужчин призывного возраста, сообщал проект "Идите лесом". – подборку заголовков новостей от разных российских СМИ собрало издание meduza.

Детали

По данным этого же российского сми, рейды на уклонистов в рф, как правило, проходят в крупных городах. А повестки мужчины могут получить в аудитории или столовой вуза, общежитие, метро, кафе, баре, а также в мечетях и заведениях восточной кухни.

Облавы, на тех, кто не встал на воинский учет, российские силовики начали два месяца назад с первого октября по поручению начальства СК и МВД. Прежде всего полицейских интересуют те граждане рф, которые совсем недавно получили паспорт и не встали на воинский учет. Их доставляют в отделения полиции, а затем передают военкоматам.

В рейдах совместно с полицейскими принимают участие сотрудники военкоматов, а с недавних пор и военные следователи Следственного комитета.

По данным источников, с начала октября на службу призвали более 350 человек человек, из них более 200 — в ноябре.

Напомним

Ранее УНН не однократно писал про облавы в российских городах на призывников. В частности, 15 ноября сотрудники силовых служб рф совершили рейд в ресторан "Форт" в воронеже, во время которого вручили повестки в военкомат 50-ти гостям заведения.