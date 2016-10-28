В парламенте Армении предлагают запретить вывоз урана за границу

По словам Х.Арутюняна, даже если в Армении есть запасы радиоактивных элементов, которые экономически оправдано добывать, нельзя позволять их добывать иностранцам и вывозить из страны. Это касается не только урана, но и меди, молибдена и всего остального.

"Если бы мы производили конечный продукт, чистую медь, я был бы только рад. Но мы производим полуфабрикаты и отвозим. У нас не развивается металлургия, не формируется база специалистов. Мы не должны садиться на сырьевую иглу. Тем более - если так часто говорим о нефтяной игле соседей", - отметил депутат. Поэтому добычу урана, по его словам, (даже если и кто-то заинтересуется) нужно запретить - вплоть до того, пока Армения дорастет до умения самостоятельно производить из него топливо для атомных станций.

Напомним, как сообщал УНН, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.

Также напомним, по словам эксперта А.Калашник, Украина уже сегодня должна запасаться ураном, так как в мире прогнозируется дефицит ядерного топлива.