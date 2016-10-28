В парламенті Вірменії пропонують заборонити вивезення урану закордон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вірменія повинна заборонити видобуток урану, поки сама не навчиться робити з нього ядерне паливо. Про це в парламенті заявив депутат від правлячої Республіканської партії Вірменії Хосров Арутюнян, виступаючи під час обговорення проекту змін до Кодексу "Про надра", передає УНН з посиланням на News.am.
За словами Х.Арутюняна, навіть якщо в Вірменії є запаси радіоактивних елементів, які економічно виправдано добувати, не можна дозволяти їх добувати іноземцям і вивозити з країни. Це стосується не тільки урану, а й міді, молібдену і всього іншого.
"Якби ми виробляли кінцевий продукт, чисту мідь, я був би тільки радий. Але ми виробляємо напівфабрикати і відвозимо. У нас не розвивається металургія, не формується база фахівців. Ми не повинні сідати на сировинну голку. Тим більше - якщо так часто говоримо про нафтову голку сусідів", - зазначив депутат. Тому видобуток урану, за його словами, (навіть якщо і хтось зацікавиться) потрібно заборонити - аж до того, як Вірменія доросте до вміння самостійно виробляти з нього паливо для атомних станцій.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану.
Також нагадаємо, за словами експерта А.Калашник, Україна вже сьогодні повинна запасатися ураном, бо у світі прогнозується дефіцит ядерного палива.