В парламенті Вірменії пропонують заборонити вивезення урану закордон

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 26396 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 21375 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 30608 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 44697 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 49814 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 74048 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83637 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148457 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208030 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194180 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 26381 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 22991 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 24026 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 26914 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 30307 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 26500 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 30943 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 44809 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 502819 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 335007 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 6476 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 8374 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 131036 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190158 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132489 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В парламенті Вірменії пропонують заборонити вивезення урану закордон

В парламенті Вірменії пропонують заборонити вивезення урану закордон

Київ • УНН

 • 8246 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вірменія повинна заборонити видобуток урану, поки сама не навчиться робити з нього ядерне паливо. Про це в парламенті заявив депутат від правлячої Республіканської партії Вірменії Хосров Арутюнян, виступаючи під час обговорення проекту змін до Кодексу "Про надра", передає УНН з посиланням на News.am.

За словами Х.Арутюняна, навіть якщо в Вірменії є запаси радіоактивних елементів, які економічно виправдано добувати, не можна дозволяти їх добувати іноземцям і вивозити з країни. Це стосується не тільки урану, а й міді, молібдену і всього іншого.

"Якби ми виробляли кінцевий продукт, чисту мідь, я був би тільки радий. Але ми виробляємо напівфабрикати і відвозимо. У нас не розвивається металургія, не формується база фахівців. Ми не повинні сідати на сировинну голку. Тим більше - якщо так часто говоримо про нафтову голку сусідів", - зазначив депутат. Тому видобуток урану, за його словами, (навіть якщо і хтось зацікавиться) потрібно заборонити - аж до того, як Вірменія доросте до вміння самостійно виробляти з нього паливо для атомних станцій.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану

Також нагадаємо, за словами експерта А.Калашник, Україна вже сьогодні повинна запасатися ураном, бо у світі прогнозується дефіцит ядерного палива

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73