В Пакистане в результате обрушения крыши школы погибли по меньшей мере 14 детей

В пакистанском городе Лахор обрушилась крыша частной школы, в результате чего погибли по меньшей мере 14 детей. Об этом сообщают AFP и Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным источников в больнице, погибшим было от четырех до 12 лет. Также по меньшей мере пятеро детей и один учитель получили ранения.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели и волонтеры разбирают завалы, пытаясь найти людей, которые могли остаться под обломками здания.

Полиция задержала двух человек

По информации местной полиции, по делу уже задержаны два человека. Причину обрушения в настоящее время устанавливают.

AFP и AP отмечают, что обрушения зданий в Пакистане происходят регулярно из-за низких стандартов строительства и использования некачественных строительных материалов.

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