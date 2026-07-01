В Пакистане в результате обрушения крыши школы погибли по меньшей мере 14 детей
Киев • УНН
В городе Лахор обрушилась крыша частной школы, погибли 14 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Полиция задержала двух человек, причина обрушения устанавливается.
В пакистанском городе Лахор обрушилась крыша частной школы, в результате чего погибли по меньшей мере 14 детей. Об этом сообщают AFP и Associated Press, пишет УНН.
Детали
По данным источников в больнице, погибшим было от четырех до 12 лет. Также по меньшей мере пятеро детей и один учитель получили ранения.
На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели и волонтеры разбирают завалы, пытаясь найти людей, которые могли остаться под обломками здания.
Полиция задержала двух человек
По информации местной полиции, по делу уже задержаны два человека. Причину обрушения в настоящее время устанавливают.
AFP и AP отмечают, что обрушения зданий в Пакистане происходят регулярно из-за низких стандартов строительства и использования некачественных строительных материалов.
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