На Филиппинах двое школьников открыли стрельбу в школе, погибли трое учеников

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В средней школе города Таклобан в центральной части Филиппин двое вооруженных учеников открыли стрельбу, в результате чего погибли трое школьников и не менее 20 человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию, пишет УНН.

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Нападение произошло в понедельник в Национальной средней школе Сан-Хосе, где обучается более 1500 учеников.

По данным полиции, подозреваемых в возрасте 14 и 15 лет задержали. Они были учениками этого же учебного заведения.

Подозреваемые заявили о травле в школе

Начальник региональной полиции Джейсон Капой сообщил, что 15 из 20 пострадавших получили огнестрельные ранения. Остальные травмировались во время бегства, когда выпрыгивали из окон или падали в толпе.

По словам правоохранителя, нападавшие ворвались в два учебных класса.

Подозреваемые ворвались в две комнаты, потому что после стрельбы в первой дети разбежались, а подозреваемые, очевидно, побежали за несколькими жертвами в другую комнату – сказал Капой.

Во время первичного допроса задержанные заявили, что подвергались травле в школе. Сейчас полиция проверяет эту информацию и устанавливает мотивы нападения.

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По данным следствия, один из подозреваемых использовал 9-мм пистолет, который получил от своей тети-полицейской. Второй был вооружен револьвером калибра .38.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил провести тщательное расследование трагедии и усилить меры безопасности в школах, на рабочих местах и в общественных местах.

Полиция сообщила, что после завершения следственных действий несовершеннолетних передадут под надзор социальных служб.

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