Семья погибшего годовалого ребенка требует обнародования видео после стрельбы полиции в Миссисипи

Родина годовалого Коэна Уайли, погибшего во время полицейской стрельбы на парковке Walmart в городе Сенатобия штата Миссисипи, призвала власти обнародовать видеозаписи инцидента. Родственники хотят выяснить, действительно ли правоохранителям угрожала опасность в момент открытия огня, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 14 июня. По словам семьи, мальчик находился в автомобиле вместе с матерью и еще одной женщиной, когда полицейские прибыли по вызову о краже в магазине. Родственники утверждают, что машина отъезжала от места происшествия, тогда как правоохранители заявляют, что транспортное средство двигалось в их направлении.

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В результате стрельбы ребенок погиб. Также тяжелые травмы получила женщина, находившаяся в автомобиле.

Адвокат призвал обнародовать записи с камер

Во время пресс-конференции мать мальчика Веллесия Уайли рассказала о гибели сына.

Я наблюдала, как мой ребенок сделал свой первый вдох, и я наблюдала, как мой ребенок сделал свой последний вдох – сказала она.

Адвокат по гражданским правам Бен Крамп заявил, что лучшим способом установить обстоятельства события является публикация записей с нагрудных камер полицейских, видеорегистраторов служебных автомобилей и камер наблюдения Walmart.

Если это правда, то покажите нам это. Чем дольше вы медлите с публикацией видео, тем больше мы вам не доверяем – сказал Крамп.

В Бюро расследований Миссисипи, которое ведет дело, сообщили, что в настоящее время не комментируют наличие видеозаписей и возможность их обнародования. В ведомстве отметили, что расследованию предоставлен наивысший приоритет.

По данным следствия, ни один из полицейских во время инцидента не пострадал.

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