В Чикаго за выходные в результате стрельбы погибли семь человек, еще 38 ранены, Трамп критикует власти

По меньшей мере семь человек погибли и 38 получили ранения в результате серии стрельб в Чикаго с вечера пятницы. На фоне всплеска насилия президент США Дональд Трамп вновь призвал к федеральному вмешательству в ситуацию в городе, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, за выходные в городе произошло по меньшей мере два десятка инцидентов с применением огнестрельного оружия.

Среди погибших — 21-летний мужчина, получивший ранение в грудь в воскресенье, 18-летний парень, раненный в субботу вечером, а также 50-летний мужчина, погибший после стрельбы в пятницу.

Трамп вновь предложил федеральное вмешательство

На фоне новостей о стрельбе президент США Дональд Трамп раскритиковал власти штата Иллинойс.

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Почему губернатор Прицкер не обращается ко мне за помощью? Я могу сделать Чикаго безопасным городом за один месяц - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Одним из крупнейших инцидентов стала стрельба в толпе на одной из улиц города в пятницу вечером. По данным полиции, двое людей открыли огонь из внедорожника, ранив по меньшей мере 12 человек в возрасте от 17 до 47 лет.

В то же время AP отмечает, что, несмотря на отдельные всплески насилия, общий уровень насильственной преступности в Чикаго в последние годы снижается, что соответствует общенациональной тенденции в США.

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