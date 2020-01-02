В штабе ООС назвали потери среди боевиков за 2019
Киев • УНН
КИЕВ. 2 январе. УНН. За 2019 год 619 человек из российско-оккупационных войск погибли, еще 939 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимыми - 619 человек, ранеными и травмированными - 939 человек, вооружения и военной техники - 110 единиц", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего.