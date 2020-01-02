В штабе ООС назвали потери среди боевиков за 2019

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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 8843 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 16:07 • 133006 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 январе. УНН. За 2019 год 619 человек из российско-оккупационных войск погибли, еще 939 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимыми - 619 человек, ранеными и травмированными - 939 человек, вооружения и военной техники - 110 единиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего.

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