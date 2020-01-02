В штабе ООС назвали потери среди боевиков за 2019

"По данным военной разведки потери российско-оккупационных войск в течение 2019 года составили: необратимыми - 619 человек, ранеными и травмированными - 939 человек, вооружения и военной техники - 110 единиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего.