В штабі ООС назвали втрати серед бойовиків за 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січні. УНН. За 2019 рік 619 осіб з російсько-окупаційних військ загинули, ще 939 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"За даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали: безповоротними – 619 осіб, пораненими та травмованими – 939 осіб, озброєння та військової техніки – 110 одиниць", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, стало відомо ім’я загиблого в зоні ООС військовослужбовця.