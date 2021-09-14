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В ООН заявили об угрозе для прав человека из-за изменений климата

В ООН заявили об угрозе для прав человека из-за изменений климата

Киев  •  УНН

 • 17747 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Экологические угрозы способствуют росту напряженности в обществе, усиливают неравенство и ведут к другим тяжелым последствиям, особенно для населения бедных стран, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает УНН.

Цитата

По словам комиссара, “тройной планетарный кризис” — потеря природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и изменение климата — приводит к нарушениям прав на надлежащее питание, образование, жилье и здоровье, развитие и жизнь. “Безопасная, чистая, здоровая и устойчивая окружающей среды — основное условие жизни людей”, — подчеркнула она.

Детали

По словам Бачелет, крупные лесные пожары, масштабные наводнения, засуха могут привести к нищете, голоду и перемещению миллионов людей.

Среди примеров последствий изменения климата для прав человека представитель ООН назвала нехватку воды в Центральной Азии. “В настоящее время нехватка воды приводит к перебоям с орошением и потерь урожая, а это ведет к дефициту продовольствия”, — заявила Бачелет, отметив, что в первую очередь страдают бедные люди, в частности фермеры, которые не получают достаточной поддержки со стороны государства.

Контекст

10 августа Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН опубликовала доклад о глобальном потеплении. Ученые зафиксировали более быструю и интенсивную смену климата во всех регионах и всей климатической системы на планете. Изменение климата вызвана деятельностью человека, говорится в докладе. Эксперты считают, что человечество способно ограничить его масштабы, существенно сократив выбросы в атмосферу вредных веществ.

9 сентября университет ООН опубликовал исследование, в котором говорится, что рекордные по своим масштабам катастрофы произошли в результате действий или бездействия человека. Авторы проанализировали 10 крупнейших катаклизмов и катастроф за последние два года, в том числе лесные пожары в Амазонии, аномальной жары в Арктике, наводнение во Вьетнаме, циклон “амфа” и заморозки в Техасе. Они пришли к выводу, что к стихийным бедствиям привели три основных фактора: антропогенные выбросы парниковых газов; недостаточное управления рисками стихийных бедствий и недооценка экологических угроз при принятии важных решений.

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