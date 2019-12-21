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На конференции ООН приняли украинскую резолюцию по международному сотрудничеству в сфере возвращения активов

На конференции ООН приняли украинскую резолюцию по международному сотрудничеству в сфере возвращения активов

Киев  •  УНН

 • 17828 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Антикоррупционная конференция ООН приняла разработанную Агентством по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) резолюцию "Усиление международного сотрудничества в сфере возвращения активов и управления замороженными, арестованными и конфискованными активами". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, консенсусное решение было принято на конференции стран-участниц Конвенции ООН против коррупции, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Принятие данной резолюции для Украины является своеобразным двойным рекордом - это первая в украинской истории инициатива такого рода, которая завершилась успехом, а принятый документ является дебютной для нашего государства резолюцией по вопросам обнаружения и розыска активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после одобрения текста украинской резолюции к ней также присоединились такие страны как США, Канада и Перу. Проект резолюции был разработан АРМА по результатам анализа пробелов в международных актах, а также с учетом принятых резолюций в рамках предыдущих сессий Конференции, современных вызовов и тенденций в сфере возвращения активов, исследований, аналитических научных трудов международных институтов и экспертов, комментариев и предложений, которые нарушаются иностранными партнерами на международных платформах.

Резолюция содержит ряд стратегических рекомендаций по совершенствованию механизмов розыска незаконных активов, а также по управлению арестованным имуществом.

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В частности, резолюция направлена на усиление независимости и возможностей институтов уполномоченных на розыск незаконных активов и их управления.

Кроме того, она усиливает механизм межведомственного и международного сотрудничества, а также подтверждает необходимость совершенствования подходов по управлению арестованными и/или конфискованными активами в рамках каждой отдельной юрисдикции.

Конференция государств - участников Конвенции ООН против коррупции является конвенционным механизмом, который включает все государства члены ООН.

Украина ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции еще в 2003 году, однако до сих пор никогда не выходила с предложением принять резолюцию на Конференции государств-участников Конвенции.

Сообщается, что в ближайшее время АРМА разработает и представит законопроект, который будет учитывать положения принятой резолюции.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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