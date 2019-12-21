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На конференції ООН ухвалили українську резолюцію з міжнародного співробітництва у сфері повернення активів

На конференції ООН ухвалили українську резолюцію з міжнародного співробітництва у сфері повернення активів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Антикорупційна конференція ООН ухвалила розроблену Агентством з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) резолюцію "Посилення міжнародного співробітництва у сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами". Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, консенсусне рішення було ухвалено на конференції країн-учасниць Конвенції ООН проти корупції, яка проходить в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Прийняття зазначеної резолюції для України є своєрідним подвійним рекордом – це перша в українській історії ініціатива такого роду, яка завершилась успіхом, а прийнятий документ є дебютною для нашої держави резолюцією з питань виявлення та розшуку активів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після схвалення тексту української резолюції до неї також приєднались такі країни як США, Канада та Перу.
Проект резолюції було розроблено АРМА за результатами аналізу прогалин в міжнародних актах, а також з урахуванням прийнятих резолюцій в рамках попередніх сесій Конференції, сучасних викликів та тенденцій в сфері повернення активів, досліджень, аналітичних наукових праць міжнародних інституцій та експертів, коментарів та пропозицій, які порушуються іноземними партнерами на міжнародних платформах.

Резолюція містить низку стратегічних рекомендацій із вдосконалення механізмів розшуку незаконних активів, а також щодо управління арештованим майном.

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Зокрема, резолюція спрямована на посилення незалежності та спроможностей інституцій уповноважених на розшук незаконних активів та їх управління.

Крім того, вона посилює механізм міжвідомчого та міжнародного співробітництва, а також підтверджує необхідність вдосконалення підходів з управління арештованими та/або конфіскованими активами в рамках кожної окремої юрисдикції.

Конференція держав - учасниць Конвенції ООН проти корупції є конвенційним механізмом, який включає всі держави члени ООН.

Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти корупції ще у 2003 році, проте досі ніколи не виходила з пропозицією прийняти резолюцію на Конференції держав-учасниць цієї Конвенції.

Повідомляється, що найближчим часом АРМА розробить та представить законопроект, який враховуватиме положення прийнятої резолюції.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

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