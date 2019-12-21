На конференції ООН ухвалили українську резолюцію з міжнародного співробітництва у сфері повернення активів

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Антикорупційна конференція ООН ухвалила розроблену Агентством з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) резолюцію "Посилення міжнародного співробітництва у сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами". Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.