В ООН обновили информацию о числе жертв российского вторжения в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. С момента российского вторжения по состоянию на 4 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1058 жертв среди гражданского населения Украины. Об этом говорится в отчете от 5 марта, пишет УНН.
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"С 4:00 24 февраля 2022 года, когда начались военные действия Российской Федерации против Украины, по 24:00 (по местному времени) 4 марта 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1058 жертв среди гражданского населения в Украине: 351 убитый и 707 раненых", - сообщили в УВКПЧ.
Детали
По сообщениям, всего в результате вторжения оккупантов было убито 351 человек: 71 мужчина, 41 женщина, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 10 детей и 217 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Всего было ранено 707 человек: 58 мужчин, 40 женщин, 11 девочек и 2 мальчика, а также 23 ребенка и 573 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Так, в Донецкой и Луганской областях было зафиксировано 471 жертв (86 убитых и 385 раненых). На территории, контролируемой правительством - 355 жертв (63 убитых и 292 раненых), на оккупированной территории 116 жертв (23 убитых и 93 раненых).
В других областях Украины (городе Киеве, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Житомирской областях) в местах: 587 жертв (265 убитых и 322 пострадавший).
Сообщается, что большинство жертв среди гражданского населения, зафиксированных с 4 часов утра 24 февраля до 12 часов ночи 4 марта произошло в результате применения средств взрывного действия с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетно-авиационной техники.
УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживалось, и многие сообщения все еще не были подтверждены.
Ранее
Как писал УНН, за неполные 5 дней Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 536 жертв среди гражданского населения Украины в результате нападения Российской Федерации, из них 136 погибших.