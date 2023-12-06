В оккупированном Луганске россияне откроют псевдопатриотические центры для мобилизации несовершеннолетних

Во временно оккупированному Луганску захватчики откроют центр специальной подготовки несовершеннолетних к военной службе об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Открытием филиала в Луганске занимается лично директор организации Александр зайцев. Организация уже выполняет задачи МО рф по рекрутингу и подготовке молодежи к дальнейшей службе в российской армии. В частности подростков обучают основам стрельбы, работы с БПЛА, средствами связи и РЭБ, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что курирует данное направление депутат российской Госдумы, казацкий атаман Виктор водолацкий.

По плану оккупантов. детей в возрасте от 14 лет будут направлять на военная выучка. А от 16 лет сразу готовить к мобилизации, что является грубым нарушением статьи 51 Женевской конвенции.

В ЦНС добавили, получивших доступ к списку всех лиц вовлеченных в развертывание таких центров.

Напомним

По данным Центра национального сопротивления, россия подкупает жителей оккупированных территорий, чтобы они снимали видеоролики, которые восхваляют жизнь под российским контролем, обещая деньги и работу в их СМИ.

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