В оккупированном Крыму взломали интернет-провайдеров и запустили в эфир обращение Зеленского
Киев • УНН
Интернет-провайдеры в оккупированном Крыму были взломаны - в эфир запустили обращение Президента Украины. Технические службы оккупантов работают над решением проблемы.
Ряд интернет-провайдеров были взломаны в оккупированном Крыму. По данным местных Telegram-каналов - в эфир запустили обращение Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
Детали
Как сообщил советник оккупационного главы Крыма крючков, взломали ряд интернет-провайдеров.
Он добавил, что "все технические службы работают и в ближайшее время проблемы будут устранены".
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В оккупированном Крыму взломали интернет-провайдеров и запустили в эфир обращение Зеленского
Интернет-провайдеры в оккупированном Крыму были взломаны - в эфир запустили обращение Президента Украины. Технические службы оккупантов работают над решением проблемы.
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