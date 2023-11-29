В оккупированном Крыму взломали интернет-провайдеров и запустили в эфир обращение Зеленского

Политзаключенного Нариман Джеляла доставили в тюрьму в рф: во время этапа у него были проблемы со здоровьем

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, впервые за почти два месяца смог прислать письмо жене. У него были проблемы со здоровьем, включая кашель и головную боль, и в настоящее время он находится на карантине.