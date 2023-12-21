В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Киев • УНН
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, местные жители говорят, что оккупанты прячутся в укрытиях.
Взрывы прогремели в оккупированном Бердянске. Как сообщают местные Telegram-каналы, оккупанты прячутся в укрытия, передает УНН.
"Во временно оккупированном Бердянске жители сообщают о взрывах. Более подробную информацию ожидаем от военных", - говорится в сообщении начальницы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной в Telegram.
Добавим
Информацию о взрывах также сообщают мисуевые Telegram-каналы.
"Взрывы слышны в центре, РТС. Бердянцы сообщают, что оккупанты прячутся в укрытие. Возможно работает рашистское ПВО", - говорится в сообщении "Бердянск сегодня".
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
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