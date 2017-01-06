В одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Киеве в одной из квартир правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, в указанной квартире проживает ранее судимый мужчина, который находится под административным надзором участкового офицера Оболонского управления полиции. Поскольку мужчина не явился в указанное время для отметки, он вызвал подозрение у полицейских. Впоследствии правоохранители во время поверхностного осмотра квартиры обнаружили две гранаты "РГД-5" с запалами, пистолет марки "Dreyse" с двумя магазинами, два магазина от автомата Калашникова и пять патронов калибром 7,62 мм.
Кроме этого, правоохранители проверили еще двух жителей данной квартиры и обнаружили у них наркотические вещества растительного и химического происхождения. Все изъятые предметы и вещества направлены на соответствующие экспертные исследования.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.