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В одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики

В одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики

Киев • УНН

 • 7867 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Киеве в одной из квартир правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Так, в указанной квартире проживает ранее судимый мужчина, который находится под административным надзором участкового офицера Оболонского управления полиции. Поскольку мужчина не явился в указанное время для отметки, он вызвал подозрение у полицейских. Впоследствии правоохранители во время поверхностного осмотра квартиры обнаружили две гранаты "РГД-5" с запалами, пистолет марки "Dreyse" с двумя магазинами, два магазина от автомата Калашникова и пять патронов калибром 7,62 мм.

Кроме этого, правоохранители проверили еще двух жителей данной квартиры и обнаружили у них наркотические вещества растительного и химического происхождения. Все изъятые предметы и вещества направлены на соответствующие экспертные исследования.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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