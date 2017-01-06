В одній з квартир Києва правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Києві в одній з квартир правоохоронці виявили зброю, боєприпаси та наркотики. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, в зазначеній квартирі проживає раніше судимий чоловік, який перебуває під адміністративним наглядом дільничного офіцера Оболонського управління поліції. Оскільки чоловік не з’явився у зазначений час для відмітки, він викликав підозру у поліцейських. Згодом, правоохоронці під час поверхневого огляду квартири виявили дві гранати “РГД-5” із запалами, пістолет марки “Dreyse” із двома магазинами, два магазини від автомата Калашникова та п’ять набоїв калібром 7,62 мм.
Окрім цього, правоохоронці перевірили ще двох мешканців даної квартири та виявили у них наркотичні речовини рослинного та хімічного походження. Всі вилучені предмети та речовини направлені на відповідні експертні дослідження.
За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (нНезаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.