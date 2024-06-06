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Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.
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Публикации
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Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
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Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен
Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотруднику этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине.
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
Мать самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича сообщила, что из его могилы пропала игрушечная собака, которую купила сыну на свою первую зарплату. Полиция выясняет детали.
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу
Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий размещать на упаковке лекарств любую рекламу или рекламно-пропагандистскую информацию о лицах, которые не являются производителями.
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг
НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни против одного из союзников, поскольку россия занята войной в Украине.
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Одесский бизнесмен Сергей Гроза имеет кипрскую регистрацию, в то время как его жена Татьяна Горбунова - российскую.
Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области
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В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
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Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие
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Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.
Прокуратура направила обвинительный акт против семи владельцев и топ-менеджеров концерна, который поставлял продукцию российскому военно-промышленному комплексу после полномасштабного вторжения, обвинив их в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору.
Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы
В Чехии пассажирский поезд RegioJet проехал на запрещающий сигнал, что привело к столкновению с грузовым поездом, в результате которого погибли 4 человека, в том числе 2 гражданина Украины.