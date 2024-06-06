В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

В Одесской области правоохранители разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. У них нашли имущества на почти 150 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении начальнику управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотруднику этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине - говорится в сообщении.

За 20 тыс. долларов США чиновники брались помочь уроженцу Молдовы, который сейчас находится в Украине. У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.

Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против его депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и на других работников ГМС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.

Двум работникам ГМС сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Чиновникам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления – 70 млн грн, сотруднику - 7 млн грн.

По месту работы и проживания должностных лиц провели обыски и нашли деньги в том числе криптовалютау драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок, указали в ГБР. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также находится много земельных землянок, другие дома и магазины.

Согласно ежегодной декларации за 2023 год чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.

Решается вопрос о дополнительной квалификации по незаконному обогащению (ст. 368-5 и 366-2 УК Украины).

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