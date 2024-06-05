ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

Правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении семерых должностных лиц Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего беглому олигарху Константину Жеваго. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Как указали в ГБР, руководство комбината в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения. Не имея специального разрешения на пользование недрами оно незаконно реализовало тонны минерального сырья на почти 80 млн грн.

Затем через привлеченные к схеме предприятия перепродали это же самое сырье, но гораздо дороже. В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

Сумма сделки составила более 370 млн грн.

Сейчас материалы уголовного производства по ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам. - рассказали в ГБР.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

В конце июня 2023 года было сообщено о подозрении менеджерам компании, подконтрольной подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго.

В июле Печерский суд города Киева избрал меры предосторожности руководителям компании, подконтрольной подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго, которые присвоили почти 400 млн бюджетных гривен.

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