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ДБР завершило досудове розслідування щодо 7 менеджерів компанії Жеваго

ДБР завершило досудове розслідування щодо 7 менеджерів компанії Жеваго

Київ • УНН

 • 21066 перегляди

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно 7 посадовців та службових осіб Полтавського ГЗК, що належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго, які протягом 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення.

 Правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо сімох посадовців та службових осіб Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, який належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Деталі 

Як вказали в ДБР, керівництво комбінату протягом 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення. Не маючи спеціального дозволу на користування надрами воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн.

Потім через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж саму сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Сума оборудки становила понад 370 млн грн.

Наразі матеріали кримінального провадження за ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України відкрито для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам.

- розповіли в ДБР.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Наприкінці червня 2023 року було повідомлено про підозру менеджерам компанії, підконтрольній підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго.

У липні Печерський суд міста Києва обрав запобіжні заходи керівникам компанії, підконтрольній підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго, які привласнили майже 400 млн бюджетних гривень.

Виведення 519 млн гривень з банку "Фінанси та Кредит": олігарху Жеваго та його трьом спільникам повідомили нову підозру09.05.24, 15:29 • 15372 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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